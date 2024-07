thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochvormittag gefragt

thyssenkrupp im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 3,50 EUR.

Das Papier von thyssenkrupp konnte um 09:04 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 3,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die thyssenkrupp-Aktie sogar auf 3,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,49 EUR. Zuletzt wechselten 74.479 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 05.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 113,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,40 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 2,77 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,150 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete thyssenkrupp 0,150 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,93 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

thyssenkrupp gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von -0,36 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2024 0,171 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

