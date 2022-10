thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Montagmittag im Aufwind

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 5,44 EUR. In der Spitze gewann die thyssenkrupp-Aktie bis auf 5,45 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,41 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 474.107 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,36 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 52,13 Prozent niedriger. Bei 4,17 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 30,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 11,31 EUR.

Am 11.08.2022 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das EPS wurde auf 0,12 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 0,20 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.950,00 EUR – ein Plus von 26,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 8.676,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2022 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 23.11.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 1,61 EUR im Jahr 2022 aus.

