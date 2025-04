Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,9 Prozent auf 0,626 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,9 Prozent auf 0,626 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 0,620 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 0,623 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 273.651 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2024 bei 2,965 USD. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 78,880 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,578 USD am 15.03.2025. Mit Abgaben von 7,745 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.11.2024 abgelaufenen Quartal legte Tilray (ex Aphria) am 10.01.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 210,95 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 193,77 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 08.04.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 14.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Tilray (ex Aphria).

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,185 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie auf Talfahrt: Tilray weitet Verluste aus

Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tilray-Aktie fällt: Tilray kann Verluste etwas reduzieren - Umsatz aber unter Erwartungen