Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 1,71 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 1,71 USD. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,74 USD zu. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,71 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 1,72 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 398.647 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,40 USD) erklomm das Papier am 06.09.2023. Mit einem Zuwachs von 98,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 1,60 USD erreichte der Anteilsschein am 15.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 6,43 Prozent würde die Tilray (ex Aphria)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 29.07.2024 äußerte sich Tilray (ex Aphria) zu den Kennzahlen des am 31.05.2024 ausgelaufenen Quartals. Tilray (ex Aphria) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,21 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,81 Prozent auf 229,88 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 184,19 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 03.10.2024 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

