Tilray (ex Aphria) Aktie News: Anleger schicken Tilray (ex Aphria) am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,5 Prozent auf 1,16 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 1,16 USD. Im Tief verlor die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,14 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,18 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 881.525 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.
Am 18.09.2024 markierte das Papier bei 1,87 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 61,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.06.2025 bei 0,35 USD. Mit Abgaben von 69,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Tilray (ex Aphria) ließ sich am 28.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -1,30 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,04 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Tilray (ex Aphria) im vergangenen Quartal 224,53 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tilray (ex Aphria) 229,88 Mio. USD umsetzen können.
In der Tilray (ex Aphria)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,099 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Alle: Alle Empfehlungen