Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 1,72 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 1,72 USD. Im Tief verlor die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,70 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,70 USD. Der Tagesumsatz der Tilray (ex Aphria)-Aktie belief sich zuletzt auf 486.203 Aktien.

Bei einem Wert von 3,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.09.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 98,25 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.07.2023 auf bis zu 1,54 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 11,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tilray (ex Aphria) 0,000 USD aus.

Am 09.04.2024 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 29.02.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Tilray (ex Aphria) 188,34 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 145,59 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 24.07.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,310 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

