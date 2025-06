Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 0,396 USD.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,1 Prozent auf 0,396 USD. Zwischenzeitlich stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie sogar auf 0,398 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,393 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 449.200 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2024 bei 2,145 USD. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 81,529 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.06.2025 bei 0,370 USD. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 7,052 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tilray (ex Aphria) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 08.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 28.02.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Tilray (ex Aphria) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,87 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Tilray (ex Aphria) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 185,78 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 188,34 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,052 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

