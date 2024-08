Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Freitagnachmittag verlustreich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 1,84 USD abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die Tilray (ex Aphria)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 1,84 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,81 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,83 USD. Von der Tilray (ex Aphria)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 415.347 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,40 USD) erklomm das Papier am 06.09.2023. Mit einem Zuwachs von 85,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 1,60 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 12,81 Prozent Luft nach unten.

Die Zahlen des am 31.05.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Tilray (ex Aphria) am 29.07.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,21 USD je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat Tilray (ex Aphria) 229,88 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 184,19 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Tilray (ex Aphria) am 03.10.2024 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,098 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

