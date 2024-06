Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittwochnachmittag im Plus

Blick auf Tilray (ex Aphria)-Kurs

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Tilray (ex Aphria) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 1,78 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 1,78 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie sogar auf 1,80 USD. Bei 1,77 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Tilray (ex Aphria)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 369.282 Stück gehandelt.

Am 06.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 3,40 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 47,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 22.06.2023 auf bis zu 1,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,49 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Tilray (ex Aphria)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 29.02.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Tilray (ex Aphria) am 09.04.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,12 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) -1,90 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 145,59 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 188,34 Mio. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 24.07.2024 vorlegen.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,296 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Aurora Cannabis gehörte zuletzt zu den meist-geshorteten Aktien - die Gründe

Aktien von Tilray und Canopy knicken nach Kurssprung wieder ein: US-Regierung plant offenbar Lockerung von Marihuana-Regelung

Tilray enttäuscht mit Zahlenwerk - Tilray-Aktie -20 Prozent