Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Montagnachmittag südwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 1,85 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 1,85 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bisher bei 1,83 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,83 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 386.705 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.09.2023 bei 3,40 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 83,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,60 USD. Dieser Wert wurde am 15.03.2024 erreicht. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 15,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 09.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 29.02.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,12 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) -1,90 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,36 Prozent auf 188,34 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 145,59 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 24.07.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Tilray (ex Aphria) veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Tilray (ex Aphria)-Verlust in Höhe von -0,310 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

