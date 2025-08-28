Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) präsentiert sich am Abend fester
Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 1,21 USD.
Die Tilray (ex Aphria)-Aktie konnte um 20:06 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 1,21 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,25 USD aus. Bei 1,18 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 2.081.327 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.
Am 18.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,87 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 55,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,35 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 243,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 28.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -1,30 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,04 USD je Aktie erzielt worden. Tilray (ex Aphria) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 224,53 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 229,88 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,099 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.
