Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Nachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 1,70 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 1,70 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,70 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,70 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 281.571 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.09.2023 bei 3,40 USD. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 50,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,50 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 13,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Tilray (ex Aphria)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 09.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 29.02.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,12 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 188,34 Mio. USD im Vergleich zu 145,59 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Tilray (ex Aphria) wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 24.07.2024 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,291 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie in den Büchern stehen.

