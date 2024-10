Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) schiebt sich am Nachmittag vor

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere um 15:52 Uhr 1,0 Prozent. Kurzfristig markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,60 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 1,57 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Tilray (ex Aphria)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 149.104 Stück gehandelt.

Bei 2,97 USD erreichte der Titel am 05.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 87,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,45 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Am 10.10.2024 hat Tilray (ex Aphria) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2024 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,10 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 200,04 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 176,95 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.01.2025 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,120 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

