Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 1,60 USD zu.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie konnte um 15:50 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 1,60 USD. Zwischenzeitlich stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie sogar auf 1,60 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 1,58 USD. Der Tagesumsatz der Tilray (ex Aphria)-Aktie belief sich zuletzt auf 384.748 Aktien.

Bei einem Wert von 2,97 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 85,89 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 1,45 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Verlust von 9,09 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 10.10.2024 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 200,04 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 176,95 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Tilray (ex Aphria) wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 13.01.2025 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,118 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

