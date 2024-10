Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gewinnt am Nachmittag

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 1,72 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 1,72 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie sogar auf 1,72 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,70 USD. Der Tagesumsatz der Tilray (ex Aphria)-Aktie belief sich zuletzt auf 570.967 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2024 bei 2,97 USD. Mit einem Zuwachs von 72,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 11.10.2024 auf bis zu 1,45 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 15,45 Prozent würde die Tilray (ex Aphria)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 10.10.2024 äußerte sich Tilray (ex Aphria) zu den Kennzahlen des am 31.08.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,10 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,05 Prozent auf 200,04 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 176,95 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Tilray (ex Aphria) wird am 13.01.2025 gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,118 USD je Aktie in den Tilray (ex Aphria)-Büchern.

