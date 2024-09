Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Kurs der Tilray (ex Aphria)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Im NASDAQ-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,9 Prozent auf 1,76 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf 1,76 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 1,75 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 116.737 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2024 bei 2,97 USD. Mit einem Zuwachs von 68,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 15.03.2024 auf bis zu 1,60 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 9,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 29.07.2024. Tilray (ex Aphria) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,21 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Tilray (ex Aphria) 229,88 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 184,19 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 03.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,119 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

