Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Nachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Zuletzt wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 0,452 USD nach oben.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 0,452 USD. Bei 0,454 USD markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,450 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 402.339 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,145 USD an. Mit einem Zuwachs von 374,243 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,414 USD. Dieser Wert wurde am 07.05.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,490 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Tilray (ex Aphria)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 08.04.2025 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 28.02.2025 endete. Tilray (ex Aphria) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,87 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,12 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 185,78 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 1,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tilray (ex Aphria) 188,34 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,052 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie bricht ein: Tilray schreibt Verluste

Tilray-Aktie auf Talfahrt: Tilray weitet Verluste aus

Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor