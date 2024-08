Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) präsentiert sich am Nachmittag stärker

So entwickelt sich Tilray (ex Aphria)

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 1,71 USD zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 1,71 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,72 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,71 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 109.854 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 06.09.2023 markierte das Papier bei 3,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 99,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,60 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Verlust von 6,16 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 31.05.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tilray (ex Aphria) am 29.07.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,21 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite hat Tilray (ex Aphria) im vergangenen Quartal 229,88 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tilray (ex Aphria) 184,19 Mio. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 03.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2025 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD ausweisen wird.

