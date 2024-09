Tilray (ex Aphria) Aktie News: Anleger schicken Tilray (ex Aphria) am Montagnachmittag ins Plus

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Tilray (ex Aphria) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 1,76 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 1,76 USD zu. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,76 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,74 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 130.948 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2024 bei 2,97 USD. 68,95 Prozent Plus fehlen der Tilray (ex Aphria)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 1,60 USD. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 9,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 29.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,21 USD je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat Tilray (ex Aphria) 229,88 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 184,19 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Tilray (ex Aphria) am 03.10.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,119 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Canopy Growth, Tilray & Co.: So könnte sich die US-Wahl auf Cannabis-Aktien auswirken

Tilray-Aktie hebt nach starken Zahlen ab

Aurora Cannabis gehörte zuletzt zu den meist-geshorteten Aktien - die Gründe