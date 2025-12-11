DAX24.295 +0,7%Est505.754 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -2,8%Nas23.510 -0,6%Bitcoin76.886 -2,2%Euro1,1755 +0,5%Öl61,03 -2,4%Gold4.283 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 TUI TUAG50 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX schließt höher -- Oracle enttäuscht beim Umsatz -- Nextdoor, Novo Nordisk, Allianz, Telekom, TUI, Rheinmetall, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
Top News
DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: Abstand zur 24.000er-Marke ausgebaut DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: Abstand zur 24.000er-Marke ausgebaut
Goldman Sachs bullish: So hoch könnte der Goldpreis 2026 klettern Goldman Sachs bullish: So hoch könnte der Goldpreis 2026 klettern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Schlägt dein Herz schon für ETFs? Investier bei der Commerzbank zu Top-Konditionen in Vanguard-ETFs

'Time'-Magazin würdigt KI als 'Person des Jahres'

11.12.25 19:17 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Magazin "Time" hat die Künstliche Intelligenz zur "Person des Jahres" gekürt. "Wir würdigen eine Kraft, die die Schlagzeilen des Jahres beherrscht hat, im Guten wie im Schlechten", begründete das Magazin, das seit 1927 zunächst den Mann und jetzt die Person des Jahres ehrt, seine Entscheidung. Im zu Ende gehenden Jahr habe sich das volle Potenzial der Künstlichen Intelligenz entfaltet und es sei klar geworden, dass es kein Zurück mehr gebe.

Wer­bung

In diesem Jahr gibt es zwei Cover: Das eine zeigt die zwei riesigen Buchstaben AI (die englische Abkürzung für Künstliche Intelligenz) umhüllt von einem Baugerüst. Auf dem zweiten Cover sitzen einflussreiche Vorreiter der KI wie Sam Altman, Chef des ChatGPT-Entwicklers, der Chef des Facebook-Konzerns Meta, Mark Zuckerberg, und Telsa-Boss Elon Musk auf einem Stahlträger hoch über einer Stadt - eine Hommage an das berühmte Foto von Bauarbeitern auf einem Stahlträger des RCA-Gebäudes in New York aus dem Jahr 1932.

Im vergangenen Jahr war US-Präsident Donald Trump nach seinem erneuten Wahlsieg die Person des Jahres. Der erste Mann des Jahres war 1927 der Flugpionier Charles Lindbergh. Es wurden aber auch schon andere technische Errungenschaften wie der PC ausgezeichnet./tm/DP/men