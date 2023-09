TotalEnergies will CEO-Mandat von Patrick Pouyanne auf HV vorschlagen

Von Mauro Orru

PARIS (Dow Jones)--TotalEnergies wird auf seiner Hauptversammlung im Mai die Verlängerung des Mandats von Patrick Pouyanne als Vorstandsvorsitzender vorschlagen. Dies sei ein Vertrauensvotum für seine Bemühungen, das Unternehmen durch Jahre zu führen, die von der Energiewende und einer sich verändernden geopolitischen Landschaft geprägt seien. Der französische Erdölkonzern erklärte am Donnerstag, es sei sehr wünschenswert, dass Pouyanne weiterhin an der Spitze des Unternehmens stehe, das sich bemüht, ein wichtiger Akteur in der Energiewende zu werden und sich zu Kohlenstoffneutralität im Jahr 2050 verpflichtet hat. "Seit 2014 hat Patrick Pouyanne außergewöhnliche Arbeit geleistet, um TotalEnergies in einem komplexen Umfeld zu führen, herausragende Finanzergebnisse zu erzielen und das Unternehmen schneller und stärker als seine Konkurrenten in die Energiewende einzubinden", sagte Jacques Aschenbroich, führender unabhängiger Direktor.

