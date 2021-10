Trader 2021 Spielbericht Tag 32: An Gold führt kein Weg vorbei (Werbung)

Der Dow Jones konnte den Handelstag aufgrund solider Quartalszahlen mit einem Plus abschließen. Auch aus Asien kamen positive Vorgaben für den heutigen Tag. Nikkei, Hang Seng und Shanghai Composite schlossen alle im positiven Bereich.

Zum heutigen Handelsauftakt ging es für den DAX aufgrund der positiven Vorgaben zunächst etwas aufwärts, bis überraschend hohe deutsche Erzeugerpreise die Euphorie wieder etwas dämpften.

Trotz des ruhigen Handelstages kam es zu einer Ablösung der Führenden in der Wochenrangliste. Dabei konnte sich ein bekanntes Gesicht an die Spitze der Rangliste erkämpfen. "Tati", die Gewinnerin der ersten Spielwoche, übernahm erneut die Führung im Wochenvergleich. Wie bereits bei ihrem Sieg in Woche 1, konnte sie auch diesmal von einem Anstieg des Goldpreises profitieren. Ganze 370 Prozent Gewinn erzielte ihre Position in einem BEST Turbo-Optionsschein auf Gold (SF77KJ). Aber auch ihr anschließender Trade auf einen Rücksetzer des Edelmetallpreises sollte sich auszahlen. Mit dem Put (SF8BVE) erzielte sie weitere 100 Prozent auf ihr eingesetztes Kapital. Den zweiten Platz konnte sich der Teilnehmer "hannesh" sichern. Auch er handelt ausschließlich Veränderungen des Goldpreises, bevorzugt bei seiner Strategie jedoch die Classic Variante der Turbo-Optionsscheine (SF8T8A, SF5UK7, SF8R9T).

Glücksritter kommt aus Unterpleichfeld

Auch in dieser Woche wurde unter allen aktiven Teilnehmern ein iPhone 12 von Apple verlost. Dieser Gewinn ist nicht an die Leistung im Börsenspiel geknüpft. Der glückliche Gewinner ist diese Woche Detlef N. aus Unterpleichfeld. Aktuell liegt Detlef, alias "det", auf Rang 794 des Börsenspiels. So richtig rund lief es für Detlef bisher noch nicht. Mehrfach nutzte er die Funktion sein Depot zurückzusetzen. Eine von ihm eröffnete Position in einem BEST Turbo-Optionsschein Call auf den DAX (SF8UMU) liegt aktuell mit über 300 Prozent im Plus. Das Resultat ist ein Rang unter den 1000 besten Börsenspielteilnehmern. Nun hatte er das Glück, ausgelost zu werden. Wir wünschen Detlef viel Spaß mit dem neuen Smartphone!

Bildquellen: Societe Generale