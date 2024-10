Trader 2024 Spielbericht Tag 24: Ölpreise im Rallymodus

Die Sorge vor einer weiteren Eskalation des Konflikts im Nahen Osten beherrschte weiter das Kursgeschehen an den Finanzmärkten.

Besonders sensibel bei Auseinandersetzungen in dieser Region reagieren naturgemäß die Ölpreise. Die Aussage des US-Präsidenten Biden, dass man mit Israel über die Option eines Angriffs auf die iranische Öl-Infrastruktur diskutiere, katapultierte die Notierungen des schwarzen Goldes weiter nach oben. Der Iran produziert etwa 3,2 Millionen Barrel Öl pro Tag, was 3 Prozent des weltweiten Ausstoßes entspricht. Dies und die Möglichkeit, dass der Iran die Straße von Hormus blockieren könnte, durch die etwa ein Fünftel der weltweiten Produktion passiert, birgt erhebliche Risiken für das globale Ölangebot. Kein Wunder also, dass sich der Preis für Brent-Öl auf dem Weg zum größten Wochenanstieg seit Oktober 2023 befindet.

Im Börsenspiel konnte der weiterhin sehr aktiv handelnde Kobold seinen Vorsprung in der Gesamtrangliste ausbauen. Sein Depot steht bei 436 tausend Euro. Rogina fiel vom 2. Platz auf den 4. Platz zurück mit nun 400 tausend Euro im Depot. Sasie gelang der Sprung auf den 2. Platz mit 428 tausend Euro. Diesen Erfolg verdankte die Teilnehmerin der gelungenen Spekulation auf einen fallenden DAX mit dem BEST Turbo Put SF6X3C, der am Feiertag stattliche 315 Prozent Rendite brachte. Damit ist Sasie Kobold im Rennen um die Führung dicht auf den Fersen. Ganz knapp hinter ihr rangiert Krazmov auf dem 3. Platz mit 427 tausend Euro im Depot.

Im Kampf um die beste Wochenperformance ergab sich ein Wechsel an der Spitze. Eberswalde70 rutschte vom 1. Platz auf den 11. Platz ab. Neuer Spitzenreiter ist nun NExTLEvEL, der mit über 270 Prozent, die er vor allen den Turbos SY8KBU (BEST Put auf Coinbase) und SY5TTJ (BEST Call auf Super Micro Comp) zu verdanken hat, auch weit vor dem Zweitplatzierten rangiert.

Wir gratulieren dem nächsten Gewinner eines iPhones David H. aus Hadamar! Der bislang recht inaktive Teilnehmer mit dem Nutzernamen dph1337 hat lediglich eine Transaktion vorgenommen. Dieser Trade, eine am 3. September eingegangene Long-Spekulation auf die PayPal-Aktie mit dem Call-Optionsschein SV4YNA, brachte im allerdings einen ordentlichen Profit von über 30 Prozent. Damit liegt sein Depot Nummer 1 mit rund 3 Prozent im Plus. Im zweiten Depot war der Spieler bislang gänzlich untätig. Der Optionsschein weist einen Basispreis von 73 USD auf und notierte zum Kaufzeitpunkt knapp aus dem Geld. Da er nur noch eine recht kurze Laufzeit von knapp 2 Monaten hat, verliert er nun stärker an Zeitwert als bisher. Eine Buy-and-hold-Strategie könnte dem Teilnehmer daher Rendite kosten, falls die derzeit konsolidierende PayPal-Aktie nicht zeitnah ihre Rally fortsetzt.