TRATON Aktie News: TRATON verteuert sich am Montagnachmittag kräftig

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,7 Prozent auf 20,50 EUR zu. Bei 20,56 EUR erreichte die TRATON-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 19,64 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 242.049 TRATON-Aktien.

Bei 20,56 EUR markierte der Titel am 17.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 0,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,77 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 74,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 22,56 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.05.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der TRATON-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 06.05.2024.

