General Motors und UAW suchen nach Lösung, um Streik zu beenden

Beide Seiten versuchen, den bereits 30 Tage lang andauernden Streik in den US-Werken von General Motors Corp. zu beenden, wie mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten.

UAW-Präsident Gary Jones nahm laut Informanten auch an dem Treffen teil sowie neben Barra auch GM-Präsident Mark Reuss.

GM und die Gewerkschaft kommen einer Vereinbarung näher, nachdem sie sich in wichtigen strittigen Punkten angenähert haben, Beispielsweise bei Vergütung und der Lohnskala bei Neueinstellungen, wie die Informanten sagten. In der vergangenen Woche hatten sich die Verhandlungsparteien noch öffentlich beharkt.

Als Zeichen des Fortschritts rief die Gewerkschaft am Montag lokale Gewerkschaftsvertreter für Donnerstag in Detroit zu einem "Vertrags-Update" zusammen. Die Verhandlungen gingen am Dienstag weiter, nach mehreren Treffen am Montag und am Wochenende.

