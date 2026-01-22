DAX24.856 +1,2%Est505.956 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,60 -3,1%Nas23.436 +0,9%Bitcoin76.123 ±0,0%Euro1,1753 ±-0,0%Öl64,65 +0,4%Gold4.958 +0,4%
Treffen von Putin und Witkoff nach dreieinhalb Stunden beendet

23.01.26 06:27 Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) - Nach mehr als 3,5 Stunden sind in der Nacht die Verhandlungen in Moskau über ein Ende des Kriegs in der Ukraine zu Ende gegangen. Das teilte der Pressedienst des Kremls nach dem Treffen zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und dem US-Sondergesandten Steve Witkoff mit. Über Ergebnisse wurde zunächst nichts bekannt. Bei dem Treffen ging es auch um die weitere Verwendung der in den USA wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine eingefrorenen Vermögenswerte und um die Einladung Russlands in den von der US-Regierung gegründeten "Friedensrat".

An den erst kurz vor Mitternacht Ortszeit begonnenen Verhandlungen nahmen von amerikanischer Seite neben Witkoff auch der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, sowie Regierungsberater Josh Gruenbaum teil. Auf russischer Seite waren Putin, dessen Sondergesandter Kirill Dmitrijew und der außenpolitische Berater des Präsidenten, Juri Uschakow, dabei.

Zuletzt hatte der Kremlchef Trumps Vertrauten Witkoff Anfang Dezember empfangen. Die Gespräche damals dauerten fünf Stunden, brachten aber keinen Durchbruch.

Die Verhandlungen sollen heute in Abu Dhabi weitergeführt werden. Dort sollen erstmals seit längerer Zeit auch russische und ukrainische Unterhändler aufeinandertreffen. Die USA sind ebenfalls als Vermittler vertreten./bal/DP/zb