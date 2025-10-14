Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusEntspannung nach Trumps Zolldrohung: US-Börsen schließen stark -- DAX letztlich erholt -- D-Wave Quantum, HENSOLDT, NVIDIA, DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, NEL, AMD, Broadcom im Fokus
MP Materials profitiert von Chinas Exportbeschränkungen. Schuldenumbau bei Beyond Meat schlägt Anleger in die Flucht. Michelin mit Prognosesenkung. "F1" mit Brad Pitt im Dezember auf Apple TV. Warburg Pincus plant Millionen-Übernahme von PSI Software. Oddo hebt den Daumen für SUSS MicroTec. Alibaba investiert massiv in Cloud- und KI-Technologien.
Umfrage
Wie zufrieden sind Sie mit ihrer Arbeitszeit?