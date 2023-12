Höhere Rendite als NVIDIA-Aktie: So erfolgreich sind diese zwei KI-Aktien

Trendthema KI

KI-Aktien wie NVIDIA hoch im Kurs

KI-Aktien haben Investoren in diesem Jahr deutliche Gewinne beschert. "Man könnte meinen, dass es bei den Aktien im Jahr 2023 nur um die Fed, die Zinssätze und die Unternehmensgewinne ging", erklärte Nicholas Colas von DataTrek Research laut Investors Business Daily (IBD). Aber "Gen AI hat den Aktienmarkt irgendwie gerettet." Einige Anleger setzen dabei insbesondere auf KI-ETFs. Der Global X Artificial Intelligence & Technology ist in diesem Jahr zum Beispiel um über 47 Prozent gestiegen. Dabei verteilt der ETF seine KI-Wetten auf fast 90 Unternehmen. "Der ETF investiert in Unternehmen, die von der weiteren Entwicklung und Nutzung von KI profitieren können, und stellt die Hardware bereit, um KI zur Analyse großer Datenmengen zu nutzen. AIQ besitzt ähnliche Anteile an anderen Unternehmen wie Adobe und ServiceNow (NOW)", erklärt Todd Rosenbluth, Forschungsleiter bei VettaFi. Dabei befinde sich KI jedoch gerade noch am Anfang: "Wir befinden uns in einem frühen Stadium der KI-Entwicklung und nähern uns der Ein-Jahres-Marke der öffentlichen Veröffentlichung von Chat GPT", so Zeno Mercer, Forschungsanalyst bei VettaFi. "Es wird noch viel mehr Wachstum geben, da immer mehr Unternehmen Einnahmen aus Verbraucher- und Industrieanwendungen erzielen."

In diesem Jahr war vor allem NVIDIAs KI-Erfolg in aller Munde. So gewann die Aktie seit Jahresbeginn ganze 220,04 Prozent auf 467,70 US-Dollar (Stand 30.11.2023). Wie IBD jedoch in dem Bericht festhält, gibt es im 700 Millionen US-Dollar schweren Global X Artificial Intelligence & Technology ETF zwei Aktien, die sogar NVIDIA ausstechen.

NASDAQ-Titel Super Micro Computer Inc.

Bei Super Micro Computer Inc. (Supermicro) handelt es sich um einen Hersteller von Computern für Rechenzentren. Das im Jahr 1993 gegründete Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern aktiv und beschäftigt sich mit Innovationen für die IT-Infrastruktur in den Bereichen Enterprise, Cloud, KI, Metaverse und 5G Telco/Edge. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Bereitstellung von Server- und Speicherlösungen, die für Rechenzentren und große Unternehmen ausgelegt sind. Im Gegensatz zu anderen Unternehmen, die wie NVIDIA individuelle Komponenten wie RAM oder GPUs für KI-Anwendungen herstellen, integriert Supermicro diese in Server-Racks und bietet sie als umfassende Paketlösungen für Kunden an. Infolge dessen erhalten Kunden von Supermicro vollständige IT-Server-Lösungen, die gezielt auf die Anforderungen ihres Unternehmens zugeschnitten sind.

Angesichts der verstärkten Integration von KI-Software in die Betriebsabläufe vieler Unternehmen wird es vielerorts zunehmend notwendig, die Server für diese rechenintensive Technologie aufzurüsten. Ein Umstand, von dem Supermicro profitiert. Im August veröffentlichte das Unternehmen Ergebnisse für das vierte Quartal 2023 sowie das gesamte Geschäftsjahr 2023. Die Umsätze im vierten Quartal stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 34 Prozent auf 2,18 Milliarden US-Dollar. Für das gesamte Geschäftsjahr verzeichnete Supermicro einen Umsatzzuwachs von 37 Prozent auf 7,12 Milliarden US-Dollar.

Die Aktie des Unternehmens notiert derzeit bei 273,47 US-Dollar, womit sie in diesem Jahr bereits ganze 233,09 Prozent gewonnen hat (Stand 30.11.2023). Laut Wall Street-Analysten bieten die Papiere von Supermicro jedoch noch weiteres Aufwärtspotenzial. Wie auf TipRanks ersichtlich wird, haben in den letzten drei Monaten fünf Analysten eine Bewertung für das Unternehmen abgegeben. Aus fünf "buy"-Einstufungen ergibt sich eine starke Kaufempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 405,60 US-Dollar - ganze 48,32 Prozent über dem derzeitigen Kurs.

NYSE-Wert IonQ

Bei IonQ handelt es sich um ein Hardware- und Softwareunternehmen für Quantencomputer, das sich mit der Entwicklung eines Allzweck-Quantencomputers, mit eingeschlossenen Ionen und Software zur Erzeugung, Optimierung und Ausführung von Quantenschaltkreisen, beschäftigt. IonQ ist das weltweit erste börsennotierte reine Quantencomputing-Unternehmen. In den vergangenen Jahren konnte das Unternehmen bereits bedeutende Partnerschaften mit Microsoft, Amazon Web Services sowie Google Cloud Marketplace eingehen, um die Quantencomputer über die Cloud verfügbar zu machen. Außerdem nutzen bereits globale Unternehmen wie Hyundai Motor Company, Airbus und GE Research die Quantencomputer von IonQ, um einige der komplexesten Herausforderungen in ihren jeweiligen Branchen zu bewältigen, darunter Objekterkennung, Frachtverladung und Risikominderung. Erst kürzlich wurde das Unternehmen außerdem in die Deloitte Technology Fast 500-Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Nordamerika aufgenommen. "Wir sind auf dem besten Weg, in den nächsten Jahren einen skalierbaren kommerziellen Quantenvorteil zu erzielen, und sind gespannt auf die ersten Anzeichen dafür, wie die Quantentechnologie die Welt, in der wir leben, verändern kann", so Peter Chapman, CEO des Unternehmens in der entsprechenden Mitteilung des Unternehmens.

Im vergangenen Quartal betrug der Umsatz von IonQ 6,1 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 122,46 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal entspricht, in dem IonQ einen Umsatz von 2,8 Millionen USD erzielt hatte.

Die Aktie des Unternehmens notiert derzeit bei 12,23 US-Dollar, womit das Jahresplus bei 254,49 Prozent liegt (Stand 30.11.2023). In den vergangenen drei Monaten gaben hier drei Wall Street-Analysten ihre Einschätzung des Unternehmens ab (2x buy, 1x hold), woraus sich eine moderate Kaufempfehlung ergibt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 16,67 US-Dollar und damit 36,30 Prozent über dem derzeitigen Kurs.

