Trotz Gegenwinds

Die Papiere des Sportwagenherstellers Porsche haben laut der Berenberg Bank noch Luft nach oben.

Die Privatbank Berenberg hat Porsche AG von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 101 auf 109 Euro angehoben. Zwar seien die Gründe für die Abstufung auf "Hold" vergangenen September noch gültig: mehr Wettbewerb im SUV-Segment, ein schwieriges Umfeld in China und Druck durch Anlauf- und Werbekosten im Zuge der Einführung neuer Modelle, schrieb Analyst Romain Gourvil in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf dem aktuellen Kursniveau sei das Übergangsjahr 2024 aber bereits eingepreist. Grundsätzlich stehe das Luxuswagen-Segment innerhalb der Autobranche gut da.

Für die Porsche-Aktie geht es im XETRA-Handel zwischenzeitlich 0,67 Prozent auf 92,50 Euro nach oben.

