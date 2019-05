Analyst sieht bei Alibaba 40 Prozent Kurspotenzial: Gehört die Alibaba-Aktie jetzt ins Depot?

Aktien in diesem Artikel Alibaba 138,40 EUR

Dabei war die Alibaba -Aktie zunächst mit deutlichem Schwung in das Jahr 2019 gestartet. Doch die Sorgen um den Handelsstreit zwischen den USA und China und die möglichen Folgen für das operative Geschäft des Handelsriesen ließen Anleger zunehmend vorsichtig agieren. Allein im letzten Monat, als eine Eskalation im Streit um Zölle und Handelsbilanzen wieder vermehrt für möglich gehalten wurde, hat die Alibaba-Aktie mehr als 16 Prozent verloren.

Operatives Geschäft (noch) ohne Anlass zur Sorge

Dabei läuft es operativ durchaus gut für den größten Rivalen von Amazon. Auch dank des boomenden Cloud-Geschäftes konnte das Unternehmen aus Shanghai seinen Umsatz im abgelaufenen Quartal um satte 51 Prozent steigern - unter dem Strich verdreifachte sich der Gewinn.

Noch schlagen die von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle auf chinesische Produkte also nicht auf die Geschäftsentwicklung bei Alibaba durch. Doch die Kauflaune der chinesischen Anleger könnte durchaus in den nächsten Monaten Schaden nehmen - dann nämlich, wenn es nicht zu einer Einigung im Handelsstreit kommt und Chinas Wirtschaft empfindlichen Schaden nimmt durch die von den USA verhängten Sonderzölle.

Da die Verhandlungen im Streit weiter stocken, gehen viele Marktteilnehmer offenbar auf Nummer sicher und werfen Alibaba-Aktien aus ihren Depots. Mit dem Ergebnis, dass Alibaba-Titel seit geraumer Zeit nicht mehr so günstig zu haben waren, wie zum aktuellen Zeitpunkt.

Stifel rät: Kursrücksetzer bei Alibaba-Aktie nutzen

Für Scott Devitt, Analyst bei dem Analysehaus Stifel Nicolaus, ist das ein Grund, die Aktie zum Kauf zu empfehlen. Der Experte hat sein "Buy"-Rating bestätigt und ein Kursziel von 220 US-Dollar vergeben. Damit sieht Devitt für die Alibaba-Aktie zum aktuellen Kursniveau noch ein Potenzial von rund 42 Prozent.

Seine Zuversicht begründet der Analyst in einem Bericht mit den Worten, dass langfristige Trends wichtiger seien als der Handelskrieg zwischen den USA und China. Den jüngsten Kursrücksetzer sehe er daher als gute Kaufgelegenheit. Es sei zwar unmöglich, den Zeitpunkt für die Auswirkungen bestimmter makroökonomischer Ereignisse vorherzusagen, dennoch sei er der Ansicht, "dass der jüngste Kursrückgang eine Möglichkeit für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont eröffnet hat".

Dabei verwies er auch auf die außerordentlich guten Aussichten von Alibaba. Das Unternehmen selbst rechne mit einer organischen Wachstumsrate im 30-Prozent-Bereich, "was deutlich über der Vergleichsgruppe liegt", so Devitt. Zudem sei das US-Geschäft für Alibaba nur von untergeordneter Wichtigkeit, das Unternehmen tätige nur sehr wenige Geschäfte mit den Vereinigten Staaten, heißt es in dem Report weiter. Die langfristigen Aussichten für die chinesische Wirtschaft würden unterdessen Rückenwind für Alibaba generieren. Während sich viele besorgt zeigten, dass sich Chinas Wirtschaftswachstum verlangsamt, sind "langfristige Trends wie die wachsende Mittelschicht und die Verlagerung der Wirtschaft in Richtung Dienstleistungen für Alibabas langfristigen Wachstumskurs wichtiger", erklärte der Analyst.

"Insgesamt schätzen wir Alibaba weiterhin als ein führendes globales E-Commerce-Unternehmen, das einen beherrschenden Marktanteil beim Online-Shopping in China hält und ein effizientes Provisions- / Werbemodell in seinen Kerngeschäftsfeldern Tmall und Taobao betreibt."



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock.com