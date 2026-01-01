DAX24.569 -0,5%Est505.879 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,95 +2,0%Nas23.093 +0,6%Bitcoin76.849 +2,0%Euro1,1726 ±0,0%Öl64,93 +1,5%Gold4.864 +2,1%
Trump bei WEF: Will, dass Blutbad in Ukraine endet

21.01.26 15:52 Uhr

DAVOS (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat beim Weltwirtschaftsforum ein schnelles Kriegsende in der Ukraine gefordert. Allein im vergangenen Monat seien 31.000 Menschen getötet worden, sagte Trump in Davos. "Es ist ein Blutbad dort, und ich will, dass es endet."

"Was bekommen die Vereinigten Staaten für all diese Arbeit, dieses Geld, außer Tod, Zerstörung und riesige Geldsummen für Menschen, die nicht anerkennen, was wir tun", sagte Trump. Nato und Europa müssten sich um die Ukraine kümmern. "Die USA sind weit entfernt. Wir haben einen großen, schönen Ozean, der uns davon trennt. Wir haben damit nichts zu tun."

Trump betonte, er arbeite nur wegen der Menschen an einem Kriegsende in der Ukraine. "Sie sind jung. Junge Menschen wie Ihr. (...) Sie ziehen in den Krieg, ihre Eltern sind so stolz." Zwei Wochen später seien sie tot. Nur deshalb wolle er den Krieg beenden. "Aber indem ich das tue, helfe ich Europa, ich helfe der Nato."/als/DP/mis