DAX24.309 -2,1%Est505.892 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,94 -6,0%Nas23.685 -0,7%Bitcoin70.403 -5,5%Euro1,1968 +0,1%Öl70,86 +3,1%Gold5.380 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F ASML NV A1J4U4 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX sackt letztlich ab -- Dow schließt in Grün - Techwerte schwächer -- SAP steigert Gewinn -- adidas, Nordex, Deutsche Bank, Tesla, Rüstungsaktien, Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
Wells Fargo warnt: Speicherchip-Mangel könnte Autohersteller hart treffen Wells Fargo warnt: Speicherchip-Mangel könnte Autohersteller hart treffen
Apple-Aktie unter Druck: Warum der Tech-Riese die Kontrolle über die Lieferkette verliert Apple-Aktie unter Druck: Warum der Tech-Riese die Kontrolle über die Lieferkette verliert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Trump: Nächste Woche wird Notenbankchef-Favorit bekannt

29.01.26 22:48 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will nächste Woche seinen Wunschkandidaten für die Nachfolge des bei ihm in Ungnade gefallenen US-Notenbankchefs Jerome Powell bekanntgeben. Diese Person werde einen guten Job machen, sagte der Republikaner bei einer Kabinettsitzung in Washington. Powells Amtszeit als Chef der Federal Reserve (Fed) endet regulär im Mai 2026.

Wer­bung

Laut Zentralbank wird der Notenbankchef vom US-Präsidenten vorgeschlagen. Der Senat im US-Parlament muss zustimmen. Trump hatte Powell mit Beleidigungen überzogen, weil die Notenbank den US-Leitzins aus seiner Sicht nicht schnell genug senkt. Die Zentralbank ist laut Gesetz unabhängig./rin/DP/he