DAX schließt etwas leichter -- Wall Street letztlich grün -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse, Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Trump: Nichts gefährdet die Waffenruhe in Gaza

29.10.25 06:41 Uhr

GAZA (dpa-AFX) - Nach Auffassung von US-Präsident Donald Trump wird "nichts" die Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen gefährden. Das sagte der Republikaner auf seinem Weg von Japan nach Südkorea an Bord des Regierungsflugzeugs Air Force One vor Journalisten.

Seine Äußerung erfolgte einen Tag nach einer erneuten Eskalation der Gewalt in dem Küstenstreifen. Israel beschuldigte die islamistische Hamas, im Süden Gazas israelische Soldaten angegriffen zu haben. Dabei wurde ein Soldat getötet, wie das Militär am Morgen bestätigte. Die israelische Luftwaffe griff daraufhin mehrere Ziele im Gazastreifen an.

Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Zivilschutzes wurden dabei mehrere Menschen getötet. Die Hamas erklärte, sie sei nicht für den Angriff auf Israels Soldaten verantwortlich. Unabhängig überprüfen ließ sich das nicht.

Trump zeigte Verständnis für Israel. "Die Israelis haben also zurückgeschlagen, und sie sollten zurückschlagen, wenn so etwas passiert", sagte er. "Wir haben Frieden im Nahen Osten". Die Hamas habe zugesagt, dass sie sich "benehmen" werde. Falls nicht, werde man sie "sehr leicht ausschalten"./ln/DP/stk