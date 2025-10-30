DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -3,8%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.760 -0,1%Euro1,1628 +0,2%Öl64,58 -0,5%Gold3.965 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Bank 514000 adidas A1EWWW DroneShield A2DMAA PayPal A14R7U Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BASF BASF11 Nokia 870737 Tesla A1CX3T Microsoft 870747 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: Asiens Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Fed senkt Leitzinsen -- Microsoft schlägt Gewinnerwartungen -- Alphabet verdient mehr -- Meta mit Gewinneinbruch --
Top News
Knorr-Bremse-Aktie: Marge zieht im 3. Quartal an - Prognose bekräftigt Knorr-Bremse-Aktie: Marge zieht im 3. Quartal an - Prognose bekräftigt
Ausblick: MasterCard stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: MasterCard stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!

Trump reduziert Fentanyl-Zölle gegen China

30.10.25 06:47 Uhr

GYEONGJU (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat die Reduzierung von Zöllen gegen China angekündigt. Der bisherige Zollsatz von 20 Prozent auf Waren aus China, die als Druckmittel im Kampf gegen die Fentanyl-Krise eingeführt worden waren, werden auf 10 Prozent gesenkt, sagte Trump nach dem Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea. Das gelte ab sofort.

Wer­bung

Trump warf China in der Vergangenheit immer wieder vor, für die Fentanyl-Krise in den USA mitverantwortlich zu sein. Fentanyl ist ein synthetisches Opioid, das schnell abhängig macht. Fentanyl ist bis zu 50-mal stärker als Heroin. Schon wenige Milligramm Fentanyl können US-Angaben zufolge tödlich sein.

Im Februar hatte Trumps Regierung mit der Fentanyl-Krise als Begründung zusätzliche Einfuhrgebühren auf den Import chinesischer Produkte verhängt./rin/DP/zb