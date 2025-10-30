Trump reduziert Fentanyl-Zölle gegen China

GYEONGJU (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat die Reduzierung von Zöllen gegen China angekündigt. Der bisherige Zollsatz von 20 Prozent auf Waren aus China, die als Druckmittel im Kampf gegen die Fentanyl-Krise eingeführt worden waren, werden auf 10 Prozent gesenkt, sagte Trump nach dem Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea. Das gelte ab sofort.

Wer­bung Wer­bung

Trump warf China in der Vergangenheit immer wieder vor, für die Fentanyl-Krise in den USA mitverantwortlich zu sein. Fentanyl ist ein synthetisches Opioid, das schnell abhängig macht. Fentanyl ist bis zu 50-mal stärker als Heroin. Schon wenige Milligramm Fentanyl können US-Angaben zufolge tödlich sein.

Im Februar hatte Trumps Regierung mit der Fentanyl-Krise als Begründung zusätzliche Einfuhrgebühren auf den Import chinesischer Produkte verhängt./rin/DP/zb