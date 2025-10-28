DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,94 +7,1%Nas23.637 +1,9%Bitcoin97.546 -0,4%Euro1,1666 +0,1%Öl65,45 -0,5%Gold3.957 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Porsche vz. PAG911 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Gerresheimer A0LD6E AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX letztlich fester -- US-Börsen schließen nach neuen Rekorden stärker -- SUSS MicroTec, Nordex, Porsche, Tesla, Gerresheimer, Beyond Meat, Goldpreis im Fokus
Top News
Ausblick: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Boeing präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Boeing präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!

Trump trifft Japans neue Regierungschefin Takaichi

28.10.25 05:49 Uhr

TOKIO (dpa-AFX) - Am zweiten Tag seines Besuches in Tokio trifft US-Präsident Donald Trump am Dienstag Japans neue Regierungschefin Sanae Takaichi. Die beiden hatten zuvor kurz telefoniert und nach eigenen Angaben einen positiven Eindruck voneinander gewonnen. Der nationalkonservativen Takaichi, die erst vor einer Woche ihr Amt als Japans erste Ministerpräsidentin angetreten hatte, kommt ihr sehr enges Verhältnis zu ihrem ermordeten Vorgänger Shinzo Abe zugute, mit dem Trump eine enge Freundschaft pflegte.

Wer­bung

Die Stärkung der Sicherheitsallianz zur Schutzmacht USA hat für Takaichi nach eigenen Aussagen höchste Priorität, was Trump ebenfalls gefallen dürfte. Gemeinsam wollen die beiden auch den US-Militärstützpunkt Yokosuka nahe der Hauptstadt Tokio besuchen.

Ein weiteres Thema der bilateralen Gespräche dürften die zunehmend komplexen Handelsbeziehungen sein. Die vorherige japanische Regierung hatte zugestimmt, 550 Milliarden Dollar (rund 470 Mrd. Euro) in den Vereinigten Staaten zu investieren, worauf Trump den Zollsatz auf japanische Waren auf 15 Prozent absenkte. Am Abend will sich Trump in Tokio mit japanischen Wirtschaftsvertretern treffen./ln/DP/he