Trump: USA "benötigen" Kontrolle über Grönland

Von Alex Leary

DOW JONES--US-Präsident Trump hat nach der Verhaftung des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro deutlich gemacht, dass er auch die Kontrolle über Grönland übernehmen will. "Wir brauchen Grönland aus Sicht der nationalen Sicherheit, und die Europäische Union braucht dafür uns, und das wissen sie auch", sagte er Reportern an Bord des Regierungsflugzeugs Air Force One.

Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen wies diese Idee allerdings deutlich zurück. "Ich muss dies den Vereinigten Staaten ganz direkt sagen: Es macht absolut keinen Sinn, darüber zu sprechen, dass es für die USA notwendig sei, Grönland zu übernehmen", sagte Frederiksen in einer Erklärung am Sonntag. "Die Vereinigten Staaten haben kein Recht, eines der drei Länder autonomen Königreichs Dänemark zu annektieren."

January 05, 2026 01:32 ET (06:32 GMT)