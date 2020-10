DAX startet stärker - Trumps Erholung stützt

Der DAX stieg mit einem Plus von 1,06 Prozent bei 12.824,05 Punkten in die neue Woche ein.

Trump könnte nach Corona-Infektion aus Klinik entlassen werden

Zwar gab es über das Wochenende widersprüchliche Angaben zum Gesundheitszustand von Trump, doch stellte ein Arzt eine baldige Entlassung aus der Klinik in Aussicht. Angesichts der schwelenden Unsicherheit und der Furcht vor einem möglichen politischen Chaos in den USA hatten sich am Wochenende zunächst teils deutlicherer Kursverluste für die Aktienmärkte abgezeichnet.

"Auch wenn Donald Trump wieder arbeitsfähig ist, seine Glaubwürdigkeit hat gelitten", schrieb Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. "So harmlos wie der US-Präsident das Virus zu Beginn des Pandemieausbruchs dargestellt hat, ist COVID-19 also doch nicht." Auch zeige sich, dass der US-Präsident von einer vorzüglichen medizinischen Versorgung profitiere. Viele Amerikaner würden bei einer Corona-Erkrankung solch eine medizinische Betreuung nicht bekommen, schlichtweg weil kein entsprechender Versicherungsschutz vorhanden sei. Dabei ist es Gitzel zufolge Donald Trump, der regelmäßig versucht, die Gesundheitsreform seines Amtsvorgänger Barack Obama zu kippen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag