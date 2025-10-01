Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Nachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Trump Media Technology. Im NASDAQ-Handel gewannen die Trump Media Technology-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr sprang die Trump Media Technology-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 16,49 USD zu. Kurzfristig markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 16,55 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,43 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 169.129 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.
Am 30.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 54,68 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 231,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,08 USD am 03.10.2024. Mit einem Kursverlust von 8,55 Prozent würde die Trump Media Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Am 01.08.2025 legte Trump Media Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Trump Media Technology ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,10 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 880000,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Trump Media Technology 840000,00 USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie
Top 10 Firmen mit den größten Bitcoin-Beständen
Top 10 Bitcoin-Unternehmen: Tesla und Strategy unter den größten BTC-Investoren
Trump Media mit Milliarden-Investition in Bitcoin - Aktie zwischen Erholung und Jahresverlust
Übrigens: Trump Media Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Trump Media Technology
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Trump Media Technology
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu Trump Media & Technology
Analysen zu Trump Media & Technology
Keine Analysen gefunden.