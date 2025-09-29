DAX23.881 +0,6%ESt505.530 +0,4%Top 10 Crypto15,43 -3,1%Dow46.299 ±-0,0%Nas22.598 ±0,0%Bitcoin96.632 -0,9%Euro1,1740 +0,1%Öl67,06 -0,9%Gold3.846 +0,3%
Aktie im Fokus

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend mit Verlusten

30.09.25 20:25 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,4 Prozent auf 16,51 USD ab.

Die Trump Media Technology-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 16,51 USD abwärts. Der Kurs der Trump Media Technology-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 16,48 USD nach. Mit einem Wert von 16,83 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 739.908 Trump Media Technology-Aktien.

Am 30.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,68 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Trump Media Technology-Aktie 231,19 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 14,87 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,93 Prozent.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Trump Media Technology am 01.08.2025. Trump Media Technology hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,10 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Trump Media Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 880000,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 840000,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

