Trump Media Technology im Fokus

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

30.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 16,76 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Trump Media & Technology
14,05 EUR -0,21 EUR -1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Trump Media Technology-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 16,76 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Trump Media Technology-Aktie bei 16,74 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 16,83 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Trump Media Technology-Aktien beläuft sich auf 135.438 Stück.

Am 30.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,68 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 226,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Trump Media Technology-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2024 bei 14,87 USD. Derzeit notiert die Trump Media Technology-Aktie damit 12,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 01.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology ebenfalls -0,10 USD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz wurden 880000,00 USD gegenüber 840000,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

Top 10 Firmen mit den größten Bitcoin-Beständen

Top 10 Bitcoin-Unternehmen: Tesla und Strategy unter den größten BTC-Investoren

Trump Media mit Milliarden-Investition in Bitcoin - Aktie zwischen Erholung und Jahresverlust

In eigener Sache

