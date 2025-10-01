DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.323 +0,4%Top 10 Crypto16,25 +2,5%Nas22.766 +0,5%Bitcoin100.167 +3,1%Euro1,1732 ±-0,0%Öl65,54 -2,3%Gold3.864 +0,1%
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Mittwochabend im Aufwind

01.10.25 20:24 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Mittwochabend im Aufwind

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 16,51 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 16,51 USD zu. Der Kurs der Trump Media Technology-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 16,88 USD zu. Bei 16,43 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Trump Media Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 625.957 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.10.2024 bei 54,68 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Trump Media Technology-Aktie somit 69,81 Prozent niedriger. Am 03.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,08 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Verlust von 8,66 Prozent wieder erreichen.

Trump Media Technology ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 880000,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Trump Media Technology einen Umsatz von 840000,00 USD eingefahren.

Redaktion finanzen.net

