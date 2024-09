Trump Media Technology Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Trump Media Technology

So entwickelt sich Trump Media Technology

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 17,05 USD nach.

Die Trump Media Technology-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 17,05 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 16,95 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,27 USD. Zuletzt wechselten 181.334 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (79,30 USD) erklomm das Papier am 27.03.2024. 365,10 Prozent Plus fehlen der Trump Media Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 14,32 USD erreichte der Anteilsschein am 28.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 16,01 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 09.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,15 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 840000,00 USD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

