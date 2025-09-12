DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,23 -1,0%Dow45.856 +0,1%Nas22.325 +0,8%Bitcoin97.521 -0,9%Euro1,1763 +0,3%Öl67,28 +0,6%Gold3.682 +1,1%
Aktienentwicklung

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Nachmittag im Plus

15.09.25 16:13 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Das Papier von Trump Media Technology konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 17,25 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Trump Media Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,5 Prozent auf 17,25 USD. Der Kurs der Trump Media Technology-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 17,49 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,16 USD. Der Tagesumsatz der Trump Media Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 366.645 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,68 USD erreichte der Titel am 30.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 217,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Trump Media Technology-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,75 USD am 25.09.2024. Derzeit notiert die Trump Media Technology-Aktie damit 46,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Trump Media Technology am 01.08.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 880000,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 840000,00 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

