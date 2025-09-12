Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Nachmittag im Plus

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Das Papier von Trump Media Technology konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 17,25 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Trump Media Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,5 Prozent auf 17,25 USD. Der Kurs der Trump Media Technology-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 17,49 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,16 USD. Der Tagesumsatz der Trump Media Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 366.645 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,68 USD erreichte der Titel am 30.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 217,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Trump Media Technology-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,75 USD am 25.09.2024. Derzeit notiert die Trump Media Technology-Aktie damit 46,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Trump Media Technology am 01.08.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 880000,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 840000,00 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

Top 10 Firmen mit den größten Bitcoin-Beständen

Top 10 Bitcoin-Unternehmen: Tesla und Strategy unter den größten BTC-Investoren

Trump Media mit Milliarden-Investition in Bitcoin - Aktie zwischen Erholung und Jahresverlust