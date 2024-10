Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Aktie im Blick

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Trump Media Technology-Papiere zuletzt 3,4 Prozent.

Um 15:53 Uhr stieg die Trump Media Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 27,97 USD. Der Kurs der Trump Media Technology-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 29,70 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,01 USD. Zuletzt wechselten 2.545.396 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 27.03.2024 auf bis zu 79,30 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 183,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,75 USD. Dieser Wert wurde am 25.09.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Trump Media Technology-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Trump Media Technology am 09.08.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,15 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 840000,00 USD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 USD.

