Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Freitagnachmittag im Minus

Trump Media Technology im Fokus

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Trump Media Technology nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 15,75 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die Trump Media Technology-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 15,75 USD ab. In der Spitze fiel die Trump Media Technology-Aktie bis auf 15,46 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 15,47 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 229.774 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Bei 54,68 USD erreichte der Titel am 30.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 247,28 Prozent Plus fehlen der Trump Media Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,42 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 2,06 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Trump Media Technology am 01.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Trump Media Technology ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,10 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 880000,00 USD – ein Plus von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Trump Media Technology 840000,00 USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

Aktien teils deutlich eingebrochen: Warum sich Strategys Krypto-Strategie nicht für jeden Nachahmer lohnt

Top 10 Firmen mit den größten Bitcoin-Beständen

Top 10 Bitcoin-Unternehmen: Tesla und Strategy unter den größten BTC-Investoren