DAX23.864 -1,7%Est505.610 -0,8%MSCI World4.272 -0,5%Top 10 Crypto14,37 -3,7%Nas22.437 -0,6%Bitcoin90.789 -1,7%Euro1,1664 -0,2%Öl60,92 -0,2%Gold4.243 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorge vor US-Kreditkrise: DAX unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street rot -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, NEL, HPE, Meta im Fokus
Top News
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
MSCI World ETF: Diese Chancen und Risiken musst du kennen! MSCI World ETF: Diese Chancen und Risiken musst du kennen!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!
Trump Media Technology im Fokus

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Freitagnachmittag im Minus

17.10.25 16:08 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Freitagnachmittag im Minus

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Trump Media Technology nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 15,75 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Trump Media & Technology
13,05 EUR -0,76 EUR -5,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr fiel die Trump Media Technology-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 15,75 USD ab. In der Spitze fiel die Trump Media Technology-Aktie bis auf 15,46 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 15,47 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 229.774 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Bei 54,68 USD erreichte der Titel am 30.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 247,28 Prozent Plus fehlen der Trump Media Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,42 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 2,06 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Trump Media Technology am 01.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Trump Media Technology ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,10 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 880000,00 USD – ein Plus von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Trump Media Technology 840000,00 USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

Aktien teils deutlich eingebrochen: Warum sich Strategys Krypto-Strategie nicht für jeden Nachahmer lohnt

Top 10 Firmen mit den größten Bitcoin-Beständen

Top 10 Bitcoin-Unternehmen: Tesla und Strategy unter den größten BTC-Investoren

In eigener Sache

Übrigens: Trump Media Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Trump Media Technology

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Trump Media Technology

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Trump Media & Technology

DatumMeistgelesen
Wer­bung