Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend mit negativen Vorzeichen

17.10.25 20:23 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 15,76 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,1 Prozent auf 15,76 USD. Das Tagestief markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 15,46 USD. Mit einem Wert von 15,47 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 710.040 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Am 30.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,68 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Trump Media Technology-Aktie 246,95 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,42 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 01.08.2025 äußerte sich Trump Media Technology zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology ebenfalls -0,10 USD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,76 Prozent auf 880000,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 840000,00 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

