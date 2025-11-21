Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Trump Media Technology. Zuletzt wies die Trump Media Technology-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 10,42 USD nach oben.
Werte in diesem Artikel
Im NASDAQ-Handel gewannen die Trump Media Technology-Papiere um 20:08 Uhr 0,7 Prozent. Kurzfristig markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 10,67 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 10,34 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Trump Media Technology-Aktien beläuft sich auf 764.966 Stück.
Am 18.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,45 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 316,99 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,18 USD am 21.11.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,30 Prozent.
Am 07.11.2025 hat Trump Media Technology die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Trump Media Technology ein EPS von -0,10 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,96 Prozent zurück. Hier wurden 970000,00 USD gegenüber 1,01 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie
US-Kongress will Krypto-Konflikte eindämmen: Was bedeutet das für Trump?
Trump Media-Aktie dennoch mit Aufschlägen: TMTG verbucht kräftige Verluste im dritten Quartal
Aktien teils deutlich eingebrochen: Warum sich Strategys Krypto-Strategie nicht für jeden Nachahmer lohnt
Übrigens: Trump Media Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Trump Media Technology
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Trump Media Technology
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com
Nachrichten zu Trump Media & Technology
Analysen zu Trump Media & Technology
Keine Analysen gefunden.