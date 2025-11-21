Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend fester

Blick auf Trump Media Technology-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Trump Media Technology. Zuletzt wies die Trump Media Technology-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 10,42 USD nach oben.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Trump Media Technology-Papiere um 20:08 Uhr 0,7 Prozent. Kurzfristig markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 10,67 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 10,34 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Trump Media Technology-Aktien beläuft sich auf 764.966 Stück.

Am 18.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,45 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 316,99 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,18 USD am 21.11.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,30 Prozent.

Am 07.11.2025 hat Trump Media Technology die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Trump Media Technology ein EPS von -0,10 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,96 Prozent zurück. Hier wurden 970000,00 USD gegenüber 1,01 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

