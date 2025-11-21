DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,64 -4,0%Nas22.297 +1,0%Bitcoin73.311 -2,5%Euro1,1501 -0,3%Öl62,26 -1,5%Gold4.098 +0,5%
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Nachmittag im Plus

21.11.25 16:08 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Nachmittag im Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Zuletzt ging es für das Trump Media Technology-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 10,51 USD.

Das Papier von Trump Media Technology konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 10,51 USD. Zwischenzeitlich stieg die Trump Media Technology-Aktie sogar auf 10,67 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,34 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 242.994 Trump Media Technology-Aktien.

Bei 43,45 USD erreichte der Titel am 18.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 313,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,23 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 2,71 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Trump Media Technology am 07.11.2025 vor. Trump Media Technology vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Trump Media Technology im vergangenen Quartal 970000,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Trump Media Technology 1,01 Mio. USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

