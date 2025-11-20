DAX23.494 +1,4%Est505.621 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.071 +2,3%Bitcoin78.526 -0,8%Euro1,1524 -0,1%Öl64,12 +0,7%Gold4.081 +0,1%
Trump Media Technology im Blick

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology bricht am Donnerstagnachmittag nach oben aus

20.11.25 16:08 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology bricht am Donnerstagnachmittag nach oben aus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Das Papier von Trump Media Technology konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 5,6 Prozent auf 10,87 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Trump Media & Technology
9,00 EUR -0,23 EUR -2,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für das Trump Media Technology-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 5,6 Prozent auf 10,87 USD. Bei 10,95 USD erreichte die Trump Media Technology-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 10,54 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Trump Media Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 347.240 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.01.2025 bei 43,45 USD. Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 74,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,27 USD am 19.11.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 5,52 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 07.11.2025 äußerte sich Trump Media Technology zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,10 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 970000,00 USD – das entspricht einem Minus von 3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,01 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

