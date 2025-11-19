Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology tendiert am Nachmittag schwächer

Aktie im Blick

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Trump Media Technology gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,7 Prozent auf 10,48 USD abwärts.

Die Trump Media Technology-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 10,48 USD. Im Tief verlor die Trump Media Technology-Aktie bis auf 10,48 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,77 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 167.103 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,45 USD erreichte der Titel am 18.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 314,60 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,33 USD am 18.11.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Trump Media Technology-Aktie 1,48 Prozent sinken.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Trump Media Technology am 07.11.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology -0,10 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,96 Prozent auf 970000,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,01 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

US-Kongress will Krypto-Konflikte eindämmen: Was bedeutet das für Trump?

Trump Media-Aktie dennoch mit Aufschlägen: TMTG verbucht kräftige Verluste im dritten Quartal

Aktien teils deutlich eingebrochen: Warum sich Strategys Krypto-Strategie nicht für jeden Nachahmer lohnt